L'attrice ha deciso di cambiare drasticamente il suo look, passando da lunghezze bionde riconoscibili a un bob mosso più corto e deciso. La trasformazione è avvenuta senza teaser o indicazioni preliminari, segnando un cambio di stile netto e immediato. La nuova acconciatura conferisce un aspetto più leggero e deciso rispetto al passato.

Cambio capelli netto, zero teaser, zero transizione soft. Sydney Sweeney archivia le sue lunghezze bionde iper riconoscibili e passa a un bob mosso, più corto, più leggero, decisamente più sharp. Il debutto arriva dentro la nuova campagna American Eagle—titolo “Syd for Short” —e il messaggio è chiaro già dal naming. Sydney Sweeney taglia corto (davvero): il nuovo wavy bob è già il taglio più copiato della stagione. Il nuovo hair look è un bob all’altezza delle spalle, portato con onde morbide e riga centrale. Niente volume forzato, niente styling rigido. Il movimento è naturale, quasi undone, ma comunque preciso. È quel tipo di taglio che cambia subito la percezione: meno “bombshell classica”, ma più cool, più rilassata e più attuale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sydney Sweeney cambia tutto: addio lunghezze iconiche, ora è bob mosso

Sydney Sweeney Speaks on That American Eagle Ad & Her Body Transformation

Notizie correlate

Sydney Sweeney copre la scritta Hollywood di reggiseni, ma non era autorizzata: cosa rischia ora l’attriceBlitz notturno per Sydney Sweeney: la star di Euphoria ha tappezzato l'insegna simbolo di Los Angeles con dei reggiseni appartenenti alla sua nuova...

Ancora polemiche su Sydney Sweeney, stavolta a protestare è Kim Novak, che ha definito l'attrice «del tutto sbagliata per interpretarmi»Ancora polemiche su Sydney Sweeney dopo quella nata per la sua criticata interpretazione della pugile Christy Martin e per la pubblicità sui jeans.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sydney Sweeney, Euphoria e l’ipocrisia dei social sul corpo delle donne; James Bond, Sydney Sweeney potrebbe essere la prima 007 sul set; Euphoria 3: Zendaya e Sydney Sweeney tornano e l'hype è alle stelle (ma c’è un problema); Zendaya e Sydney Sweeney hanno litigato? Cosa sta succedendo (davvero) tra le due star di Euphoria.

Sydney Sweeney cambia tutto: addio lunghezze iconiche, ora è bob mossoCambio capelli netto, zero teaser, zero transizione soft. Sydney Sweeney archivia le sue lunghezze ... msn.com

Sydney Sweeney torna con American Eagle: la nuova campagna shorts è già viraleSydney Sweeney è protagonista della nuova campagna shorts di American Eagle, il lancio conquista subito i social. rumors.it

“Mi piace fare scene di nudo. Non mi innervosisce, penso sia una cosa bella" Sydney Sweeney - facebook.com facebook

Sydney Sweeney, #Euphoria e l’ipocrisia dei social sul corpo delle donne x.com