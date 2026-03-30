Nuove polemiche coinvolgono l'attrice Sydney Sweeney, questa volta a causa di un commento di Kim Novak che l'ha descritta come del tutto inappropriata per interpretare il suo ruolo. La discussione si aggiunge alle contestazioni già sollevate in passato riguardo alla sua interpretazione di una pugile e a una campagna pubblicitaria sui jeans.

Ancora polemiche su Sydney Sweeney dopo quella nata per la sua criticata interpretazione della pugile Christy Martin e per la pubblicità sui jeans. Stavolta a protestare per un casting è Kim Novak, leggendaria attrice degli anni d’oro del cinema americano, musa di Alfred Hitchcock. Sydney Sweeney è infatti stata scelta per interpretare proprio Novak nel biopic Scandalous, incentrato sulla relazione con il musicista Sammy Davis Jr.. E l’attrice 9 3enne, parlando con il Times, ha espresso tutta la sua disapprovazione, sostenendo che Sweeney « non è assolutamente adatta a interpretarmi ». Kim Novak contro Sydney Sweeney per il biopic Scandalous. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ancora polemiche su Sydney Sweeney, stavolta a protestare è Kim Novak, che ha definito l'attrice «del tutto sbagliata per interpretarmi»

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