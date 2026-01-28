Sydney Sweeney copre la scritta Hollywood di reggiseni ma non era autorizzata | cosa rischia ora l'attrice
La star di Euphoria, Sydney Sweeney, ha fatto un blitz notturno a Los Angeles. Ha coperto l’insegna di Hollywood con dei reggiseni della sua nuova linea di lingerie, senza autorizzazione. Ora rischia di finire nei guai, perché non avrebbe rispettato le regole per usare quel simbolo. La scena ha fatto il giro sui social, ma la polizia sta valutando cosa fare.
Blitz notturno per Sydney Sweeney: la star di Euphoria ha tappezzato l'insegna simbolo di Los Angeles con dei reggiseni appartenenti alla sua nuova linea di lingerie. La Hollywood Chamber of Commerce accusa: "Serviva una licenza, non ne sapevamo nulla".🔗 Leggi su Fanpage.it
