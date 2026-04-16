Supra Panormum Cupole torri e campanili | torna l' itinerario alla scoperta dei punti panoramici della città

L’Associazione Culturale Sikalesh presenta “Supra Panormum. Cupole, torri, campanili". L'evento giunto alla sua terza edizione è patrocinato dal Comune di Palermo con la collaborazione dell'Arcidiocesi di Palermo, Kòrai- Territorio, Sviluppo e Cultura e la parrocchia di San Giuseppe Cafasso.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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