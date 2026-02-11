Supplenze da GPS | la rinuncia a nomina su posto sostegno non dovrebbe avere sanzione Lettera

Una docente iscritta alle GPS ha scritto una lettera per chiarire un punto importante sulle supplenze. Secondo lei, se si rinuncia a una nomina su posto di sostegno, non dovrebbe esserci alcuna sanzione. La questione riguarda le nuove regole per le supplenze del 2026 e le conseguenze di lasciare una supplenza una volta assegnata. La docente vuole che si faccia chiarezza su questo aspetto, evidenziando che la rinuncia non dovrebbe penalizzare chi decide di non accettare quella posizione.

inviata da Francesca Fregapane - Ho letto con attenzione l'articolo riguardante le nuove disposizioni delle GPS 2026 in merito alle sanzioni per la rinuncia o l'abbandono della supplenza e desidero condividere il mio punto di vista, in qualità di docente iscritto alle GPS.

