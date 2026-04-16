Durante una convention a Las Vegas dedicata ai gestori delle sale cinematografiche, Milly Alcock ha mostrato per la prima volta il nuovo volto di Supergirl, interpretata dall’attrice. Le immagini presentate ritraggono l’eroina tra ambientazioni spaziali e scene di azione, lasciando intravedere un personaggio che affronta minacce tra pirati e mondi lontani. La presentazione ha suscitato interesse tra gli operatori del settore cinematografico.

Milly Alcock ha presentato i primi contenuti dedicati a Supergirl durante la recente convention di Las Vegas rivolta ai gestori delle sale cinematografiche, mostrando un’eroina pronta a lottare tra le stelle. Il trailer visionato dagli addetti ai lavori rivela una Kara Zor-El impegnata in uno scontro spaziale contro una banda di pirati, in un contesto che si discosta dalle ambientazioni terrestri per esplorare mondi alieni e creature stravaganti. Uno scontro cosmico tra pirati e una nuova eroina. Le immagini inedite mostrate alla CinemaCon delineano un percorso narrativo decisamente avventuroso per la protagonista dei DC Studios. Nel filmato, la giovane Kara Zor-El si ritrova coinvolta in un conflitto con dei criminali dello spazio profondo, i quali hanno preso di mira il suo mezzo di trasporto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Supergirl tra pirati e spazio: ecco il nuovo volto di Milly Alcock

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