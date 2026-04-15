Supergirl Milly Alcock parla kryptoniano e affronta i pirati nel trailer del CinemaCon

Durante il CinemaCon sono state diffuse immagini in anteprima di Supergirl, interpretata da Milly Alcock, che parla kryptoniano e si scontra con un gruppo di pirati. Le sequenze hanno suscitato entusiasmo tra gli spettatori presenti, che hanno potuto vedere alcuni momenti della nuova avventura del personaggio. La scena mostra la protagonista in azione, mentre affronta minacce di origine extraterrestre.

Le immagini mostrate agli esercenti sembrano aver emozionato i presenti, con l'interprete di Kara che ha anche raccontato il suo intenso allenamento fisico per il ruolo Supergirl dei DC Studios ha fatto tappa alla CinemaCon di Las Vegas, dove si sta svolgendo in questi giorni la convention annuale dei gestori di sale cinematografiche. L'attrice di House of the Dragon Milly Alcock interpreta il ruolo di Kara Zor-El, alias la Ragazza d'Acciaio e nelle nuove immagini che la DC ha presentato nelle scorse ore, è più che all'altezza di quel soprannome. Cosa succede nel trailer di Supergirl mostrato alla CinemaCon Nel filmato vediamo Kara Zor-El che combatte contro una banda di temibili pirati che la bandiscono nello spazio profondo, solo per scoprire di aver avuto a che .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Supergirl, Milly Alcock parla kryptoniano e affronta i pirati nel trailer del CinemaCon Notizie correlate Leggi anche: Supergirl: Online il nuovo trailer del film con Milly Alcock e Jason Momoa come Lobo Supergirl: Milly Alcock salva baby Krypto mentre il suo mondo brucia nello spot del Super BowlL'adozione di Krypto e la distruzione di Krypton sono al centro del nuovo spettacolare spot del cinecomic con Milly Alcock, in arrivo nei cinema... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dietro le quinte di Supergirl con Milly Alcock, Jason Momoa e James Gunn; Supergirl, Milly Alcock non ha chiesto consigli alle precedenti attrici: ‘Sono solo persone’; Supergirl - Il footage mostrato al CinemaCon 2026 ci porta in un viaggio cosmico senza precedenti; Il dolore di Supergirl. Supergirl, Milly Alcock parla kryptoniano e affronta i pirati nel trailer del CinemaConLe immagini mostrate agli esercenti sembrano aver emozionato i presenti, con l'interprete di Kara che ha anche raccontato il suo intenso allenamento fisico per il ruolo ... movieplayer.it Milly Alcock parla del rapporto con le altre Supergirl: Nessun legame speciale, ma Melissa Benoist la sostieneScopri cosa ha detto Milly Alcock sul rapporto con le altre Supergirl e il sostegno pubblico di Melissa Benoist al nuovo film. cinefilos.it È stato davvero divertente", ha raccontato entusiasta Milly Alcock parlando dell'allenamento per Supergirl. L’attrice, nota per House of the Dragon, è la nuova Kara Zor-El dell’universo DC e la sua presenza ha attirato l’attenzione durante la CinemaCon di Las - facebook.com facebook