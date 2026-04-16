Il concorso numero 61 del SuperEnalotto si svolgerà giovedì 16 aprile 2026 e mette in palio un jackpot di 150 milioni di euro. Si tratta della cifra più alta mai offerta in un singolo concorso nel mondo dei giochi a quota fissa. La vincita si ottiene indovinando la sestina dei numeri estratti. Sono molti i giocatori che si sono registrati per tentare di aggiudicarsi questa cifra record.

Il concorso numero 61 del SuperEnalotto, previsto per la serata di giovedì 16 aprile 2026, vede in palio una cifra astronomica che ha già catturato l’attenzione dei giocatori: un jackpot da 150 milioni di euro destinato esclusivamente a chi riuscirà a indovinare la sestina. L’estrazione, che si terrà dopo le ore 20:00, metterà alla prova la fortuna di migliaia di partecipanti con la promessa di una vincita senza precedenti, dato che il montepremi è attualmente considerato il più elevato su scala globale. Dettagli tecnici e modalità per la verifica delle combinazioni vincenti. Per i partecipanti che hanno scelto di tentare la sorte questa sera, l’attesa riguarda non solo la combinazione principale, ma anche i numeri Jolly e il numero SuperStar, i cui esiti saranno disponibili a partire dalle 20:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SuperEnalotto: sfida da 150 milioni, il jackpot più alto al mondo

Notizie correlate

SuperEnalotto da capogiro: in palio 146,7 milioni, il jackpot più alto al mondoMilano, 9 aprile 2026 – Al solo pronunciarla, la cifra, mette i brividi: 146,7 milioni di euro.

SuperEnalotto, il Jackpot vola a 136 milioni ed è il montepremi più alto al mondoIl Jackpot di SuperEnalotto continua salire, raggiunge quota 136,4 milioni di euro ed attualmente è il montepremi più alto al mondo, in palio per il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: SuperEnalotto, il jackpot vola a 150 milioni di euro. Dalla casa dei Kardashian agli studi ad Harvard per generazioni: quanto vale oggi questa cifra; SuperEnalotto da record, il Jackpot sale a 150 milioni: è il premio più alto della storia.

Superenalotto e i numeri da record del jackpot di 150 milioni: è il più alto del mondoLa ricerca del fatidico sei al Superenalotto continua. I 35 milioni vinti a Desenzano del Garda nel maggio 2025 segnano l'ultima grande vincita nel concorso. Il montepremi ha raggiunto ora - giovedì 1 ... corrieredellumbria.it

SuperEnalotto jackpot da record mondiale a 150 milioni spinge la corsa ai numeri vincentiSuperEnalotto, jackpot da 150 milioni: il premio più alto al mondo Chi gioca al SuperEnalotto in queste ore punta a un obiettivo senza precedenti: il ... assodigitale.it

Il Jackpot record di SuperEnalotto prosegue la sua corsa e supera i 150 milioni di euro nel concorso di martedì 14 aprile, segnando una nuova, straordinaria tappa nel suo viaggio verso le stelle facebook

SuperEnalotto oggi 14 aprile 2026, centrati due 5+1: vinti quasi 290mila euro x.com