Dopo le prime gare del campionato mondiale di Superbike, in cui il pilota ha ottenuto due vittorie consecutive, la Federazione internazionale ha deciso di ridurre il flusso di carburante delle moto Ducati di 0,5 kgh. La decisione arriva in un momento in cui la squadra ha mostrato un netto vantaggio rispetto alle altre, sollevando discussioni sulla tempistica di questa limitazione. La modifica sarà applicata a partire dalle prossime gare in programma.

Detto e fatto. Dopo i primi due round iridati SBK 2026 di Phillip Island e Portimao, dominati dalla Ducati di Nicolò Bulega, arriva la “mazzata” della Fim per limitare la competitività dei bolidi di Borgo Panigale. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore nel paddock di Assen, dove in questo weekend è in programma la terza gara mondiale. Analizzati i tempi medi sul giro delle prime due corse in Australia e in Portogallo, si è giunti alla conclusione — sulla base di regolamenti a dir poco discutibili — di ridurre alla Rossa di 0,5 kgh il flusso di carburante. Così, dai 45 kgh attuali, la Ducati scenderà a 44,5 kgh. Sotto questo limite, secondo i regolamenti, non si può andare: la V4 bolognese, dunque, non potrà subire ulteriori penalizzazioni nel corso della stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superbike, Ducati troppo forte? Arriva la limitazione sul carburante. Ma la tempistica fa discutere

Notizie correlate

Leggi anche: Superbike, Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Portimao! Dominio della Ducati in Portogallo

Superbike, Nicolò Bulega non fa sconti e vince gara-1 a Portimao. Doppietta Ducati, cade MontellaNicolò Bulega prosegue la sua marcia trionfale e vince in scioltezza gara-1 del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ducati GP26 sotto accusa: Bagnaia rischia un addio molto amaro; Rivola: Con le ali abbiamo esagerato, dobbiamo abbassare le prestazioni; Jos Verstappen: Il futuro di Max? Credo continuerà a correre; Crystal Palace-Fiorentina: con la Viola più serena l'impresa è possibile.

Non perderti dirette, news e highlightsCon una nota diffusa oggi alla stampa, il team Aruba.it Racing - Ducati ha annunciato che (a partire da Portimao) sarà la nuova società Aruba Racing Srl a gestire le operazioni della squadra ufficiale ... sport.sky.it

Ducati Aruba in Superbike, Iker Lecuona ufficiale dal 2026 al posto di BautistaIker Lecuona in Ducati Aruba dal 2026, ora è ufficiale. Il 25enne pilota spagnolo nel 2026 guiderà la nuova Panigale V4R nel Mondiale Superbike al posto di Alvaro Bautista. Lecuona affiancherà Nicolò ... sport.sky.it

Tre bellissime Yamaha ad Assen, in occasione del round del mondiale Superbike, per festeggiare l'anniversario racing della Casa #yamaha #assen #sbk #motorbike facebook

Il Campionato del Mondo Superbike torna in pista sul TT Circuit di Assen (Olanda) per il terzo round della stagione 2026 con il team Aruba.it Racing – Ducati reduce dal trionfale weekend di Portimao. Scopri di più su arubaracing.it #ArubaIT #AlwaysMoving x.com