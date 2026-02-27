Al confine con oltre 5 chili di eroina nascosti nell’auto | arrestati due insospettabili a Brogeda

Due persone sono state fermate al confine tra Italia e Svizzera con oltre cinque chili di eroina nascosti nell’auto. La sostanza stupefacente era celata in un doppiofondo sotto il sedile del veicolo. Le autorità hanno fermato i due individui, che risiedono in Belgio, durante un normale controllo di routine. La scoperta ha portato all’arresto dei sospettati e al sequestro della droga.

Cinque chili di eroina nascosti in un doppiofondo sotto il sedile dell'auto. È la scoperta fatta nei giorni scorsi al valico autostradale di Brogeda, al confine tra Italia e Svizzera, dove sono stati arrestati un uomo e una donna residenti in Belgio.Il controllo è stato effettuato dal personale.