Aggressione sul Cotral a Fiumicino | controllore colpito da un passeggero senza biglietto

Un controllore Cotral è stato aggredito da un passeggero senza biglietto a bordo di un autobus tra Ostia e Fiumicino Darsena. L’incidente si è verificato il 24 gennaio 2026 a Fiumicino, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza del personale di servizio. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Fiumicino, 24 gennaio 2026 – Un controllore della Cotral sarebbe stato aggredito da un giovane passeggero trovato senza biglietto a bordo di un autobus della linea Ostia–Fiumicino Darsena. I fatti sarebbero accaduti nella giornata di giovedì 22 gennaio, all'altezza di via della Scafa, nel territorio comunale di Fiumicino. Come riporta RomaToday, secondo una prima ricostruzione, il verificatore avrebbe chiesto a un 19enne italiano di esibire il titolo di viaggio. Alla constatazione dell'assenza del biglietto, il giovane avrebbe inizialmente inveito verbalmente contro il controllore, per poi passare alle vie di fatto colpendolo con un calcio.

