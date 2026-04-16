Successo travolgente per Windrose | 500.000 pirati sbarcano sul gioco

Nelle ultime quarantotto ore, il mercato dei giochi survival ha visto un incremento significativo grazie al lancio di Windrose, un titolo a tema pirateria sviluppato da Kraken Express. Il gioco ha attirato circa 500.000 utenti, che si sono uniti alla piattaforma per esplorare l’avventura. Questo risultato ha portato a un aumento della popolarità nel settore dei giochi di sopravvivenza, con un’attenzione particolare rivolta alla nuova produzione.

Il mercato dei titoli survival ha registrato un impatto straordinario nelle ultime quarantotto ore grazie al debutto di Windrose, l’avventura a tema pirateria sviluppata da Kraken Express. Il progetto, che ha iniziato la sua fase di accesso anticipato lo scorso 14 aprile, ha già conquistato oltre mezzo milione di utenti, segnando un traguardo commerciale rilevante per il settore. Le statistiche raccolte tramite SteamDB evidenziano come la partecipazione sia stata massiccia, con una concentrazione di circa 100.000 giocatori impegnati contemporaneamente nelle sessioni di gioco. Questo volume di traffico, che segue il successo ottenuto durante...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Successo travolgente per Windrose: 500.000 pirati sbarcano sul gioco Notizie correlate Windrose: il gioco piratesco che esplode su SteamWindrose, nato inizialmente con il nome Crosswind, ha attirato l’attenzione durante la recente edizione di Steam Next Fest grazie a un aumento... Affari Tuoi, Alessia fredda e spietata ma il gioco le si ritorce contro: rifiuta 80.000 euro e ne trova 30.000Viene da Brescia la concorrente di Affari Tuoi, protagonista nella puntata dell’8 aprile.