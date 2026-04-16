Studenti e neo-laureati incontrano il mondo del lavoro | all' Univpm torna il Job Service Day
Oggi all’Università Politecnica delle Marche si svolge il Job Service Day, un evento dedicato a collegare studenti e neo-laureati con il mondo del lavoro. L’appuntamento si tiene presso la Facoltà di Ingegneria, al Polo Monte Dago, e dura tutto il giorno, dalle 9:00 alle 18:00. Durante l’iniziativa vengono allestiti stand e incontri con aziende e professionisti, con l’obiettivo di facilitare il primo contatto tra i giovani e le opportunità professionali.
ANCONA- Trona Job Service Day all’Università Politecnica delle Marche. Oggi, giovedì 16 aprile, dalle 9:00 alle 18:00, presso la Facoltà di Ingegneria (Polo Monte Dago), si sta svolgendo l’appuntamento annuale dedicato all’incontro tra studentesse, studenti, neo?laureate e neo?laureati e il mondo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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