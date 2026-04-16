Studenti e neo-laureati incontrano il mondo del lavoro | all' Univpm torna il Job Service Day

Oggi all’Università Politecnica delle Marche si svolge il Job Service Day, un evento dedicato a collegare studenti e neo-laureati con il mondo del lavoro. L’appuntamento si tiene presso la Facoltà di Ingegneria, al Polo Monte Dago, e dura tutto il giorno, dalle 9:00 alle 18:00. Durante l’iniziativa vengono allestiti stand e incontri con aziende e professionisti, con l’obiettivo di facilitare il primo contatto tra i giovani e le opportunità professionali.