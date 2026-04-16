Studenti del liceo artistico a lezione di tecniche di diagnostica artistica col restauro del Guercino
Oggi a Forlì, nella chiesa di Santa Maria in Laterano a Schiavonia, è stata installata una camera oscura destinata a eseguire analisi diagnostiche sulla pala d'altare
Installata, oggi giovedì, all'interno della chiesa di Santa Maria in Laterano in Schiavonia, a Forlì, la camera oscura per svolgere l'indagine diagnostica sulla pala d'altare "Estasi di San Francesco" del Guercino. L'esame della tela, attività coordinata per l’Università di Bologna da Chiara.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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