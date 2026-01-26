Allagamenti muffa e infiltrazioni | protestano gli studenti del liceo artistico di Perugia

Mercoledì 28 gennaio sit-in dei ragazzi del "Bernardino di Betto" per manifestare contro le condizioni della struttura. Sostegno anche dall'Unione degli studenti Allagamenti, infiltrazioni di acqua e muffa sulle pareti. Gli studenti del liceo artistico "Bernardino di Betto" non ci stanno e hanno indetto per mercoledì 28 gennaio un sit-in davanti alla scuola per manifestare le condizioni in cui versa la struttura. Gli studenti lamentano allagamenti continui “da novembre" e segnalano altre criticità riscontrate in tutta la struttura. In particolare, riferiscono di "infiltrazioni e allagamenti nelle aule, impianti obsoleti, tubature vecchie e malfunzionanti, tombini otturati che impediscono ilregolare drenaggio e causano ristagni d'acqua" oltre che "muffa sulle pareti, serrature dei bagni malfunzionanti odori nauseabondi provenienti dalle fognature esterne".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su allagamenti muffa

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su allagamenti muffa

Argomenti discussi: Liceo Leonardo Da Vinci, muffa, infiltrazioni e spifferi, la protesta del collettivo studentesco; Ostia, case di via Antonio Zotti 67-79: Inps e Gruppo Romeo disertano la Commissione. Il X Municipio presenta un esposto in Procura.

«Al Midossi infiltrazioni d’acqua, soffitti crollati e solo due bagni utilizzabili»La denuncia della Rete degli studenti medi di Viterbo: «Chiediamo alla Provincia interventi rapidi e definitivi» ... civonline.it

Liceo Leonardo da Vinci, muffa, infiltrazioni e spifferi, la protesta del collettivo studentescoI problemi segnalati alla Città Metropolitana ... msn.com

Telejato. . CAPACI, DA LUNEDÌ I RAGAZZI DELL' UGO MURSIA PROTESTANO PER I RISCALDAMENTI, E LE INFILTRAZIONI DAL TETTO, MUFFA IN UNA QUINTA. SONO DOVUTI INTERVENIRE I CARABINIERI PER SEDARE LA PROTESTA SFOCIATA IN - facebook.com facebook