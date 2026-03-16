Gli studenti di Felino in visita a Palazzo Giordani

Gli studenti dell’Istituto comprensivo Malaguzzi di Felino sono arrivati in pullman sullo Stradone e sono stati fotografati mentre indossavano il cappellino azzurro. La visita si è svolta presso Palazzo Giordani, dove hanno partecipato a un evento organizzato per loro. La scolaresca ha attraversato la zona centrale del paese, attirando l’attenzione dei passanti.

L’arrivo in pullman sullo Stradone, tutti con il capellino azzurro dell’Istituto comprensivo Malaguzzi di Felino. Poi la foto di rito sullo scalone di accesso a Palazzo Giordani. E, infine, l’ingresso nella sede della Provincia di Parma accompagnati dal presidente Alessandro Fadda. Una lezione davvero diversa dal solito quella alla quale hanno partecipato circa 70 alunni ed alunne delle classi terze elementari del Malaguzzi. “È stato un piacere accogliere, con il loro contagioso entusiasmo, i bambini e le bambine dell’istituto Malaguzzi di Felino – commenta il presidente Fadda -. La Provincia ha aperto le porte per farsi conoscere sempre più. Crediamo sia il modo migliore per fare in modo che le istituzioni siano sempre più vicine a tutti i cittadini, anche a coloro che sono ancora giovanissimi”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Giornata della Memoria: gli studenti di Bucine in visita ai luoghi dell’eccidio di San PancrazioArezzo, 28 gennaio 2026 – Giornata della Memoria: gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Bucine in visita ai luoghi... Una settimana all’Università: gli studenti del Liceo “F. Corni” di Modena in visita al DIEF di UnimoreDal 2 al 6 febbraio il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" di Unimore ha ospitato 15 studenti del Liceo Scientifico "F.