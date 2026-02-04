Studenti di Leonardo da Vinci partecipano al progetto Binario 21 per la memoria della Shoah a Varese

Martedì gli studenti delle classi terze del Leonardo da Vinci di Castellanza sono andati alla Stazione Centrale di Milano per visitare il Museo della Shoah. Hanno percorso un itinerario che ricorda i luoghi e gli eventi che hanno segnato il Novecento. L’obiettivo è far capire ai giovani l’importanza di ricordare e conoscere quella parte di storia, in modo che non si ripeta mai più.

**Studenti del Leonardo da Vinci di Castellanza partecipano al progetto "Binario 21" per la memoria della Shoah a Varese** Martedì 3 febbraio, nella Stazione Centrale di Milano, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Leonardo da Vinci di Castellanza hanno visitato il Museo della Shoah, con un itinerario dedicato alla memoria dei luoghi che hanno segnato l'epoca del Novecento. La visita, iniziata alle ore 10, fu un'esperienza educativa intensa, che andò oltre l'insegnamento tradizionale, per offrire ai ragazzi un accesso diretto alla storia attraverso il luogo stesso dove si è consumata l'orribile cronaca del nazismo.

