Durante un evento presso il centro commerciale Le Due Torri, 260 studenti si sono riuniti per discutere di bullismo. L’iniziativa ha trasformato il luogo in un’aula a cielo aperto, offrendo ai giovani l’opportunità di condividere le proprie esperienze e opinioni sul tema. Il focus della discussione si è concentrato sull’impatto delle parole, considerate più dannose delle aggressioni fisiche, secondo quanto riferito dai partecipanti.

L’EVENTO. Il centro commerciale trasformato in aula a cielo aperto. «Tema approfondito sulla base del sentito e del vissuto dei ragazzi». Il centro commerciale Le Due Torri di Stezzano si è trasformato martedì 14 aprile in un’aula a cielo aperto dedicata alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Duecentosessanta ragazzi provenienti da dieci classi prime dell’istituto tecnico Marconi di Dalmine e da scuole medie di Treviolo e Bergamo hanno preso parte all’evento intitolato «Le parole fanno più male delle botte», che ha saputo coniugare testimonianze istituzionali, contributi scientifici e strumenti innovativi nel coinvolgere i giovani presenti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Le parole fanno più male delle botte»: 260 studenti a Le Due Torri, contro il bullismo

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