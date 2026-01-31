Una storia personale che diventa coscienza collettiva nel volume Le parole fanno più male delle botte scritto da Paolo Picchio

Una storia personale si trasforma in un racconto che coinvolge molti. Nel nuovo libro di Paolo Picchio, “Le parole fanno più male delle botte”, l’autore ripercorre la sua esperienza dolorosa, ma sceglie di non arrendersi al dolore. La narrazione prende vita da una ferita profonda, ma si trasforma in un messaggio di consapevolezza e speranza per chi legge.

Le parole fanno più male delle botte, scritto da Paolo Picchio e pubblicato da De Agostini, è un libro che nasce da una ferita profondissima ma sceglie, con lucidità e responsabilità, di non restare imprigionato nel dolore. È un’opera che trasforma una tragedia familiare in un messaggio universale, capace di parlare alla scuola, alle famiglie, alle istituzioni e, soprattutto, ai ragazzi. Fin dalle prime pagine, il lettore comprende che non si trova di fronte a un semplice racconto autobiografico né a un memoriale intimo. Il libro si colloca in uno spazio più ampio, quello della riflessione civile e pedagogica, e pone una domanda che attraversa l’intero testo: che cosa significa educare nell’epoca digitale, quando le parole viaggiano senza confini e possono colpire con una violenza silenziosa ma devastante? La vicenda di Carolina Picchio, prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia, rappresenta il punto di partenza, ma non l’unico centro della narrazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

