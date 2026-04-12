Massa e Carrara stanno vivendo una fase di incrementata attenzione sulla sicurezza e sulla gestione della vita notturna. Dopo un episodio di violenza in cui una persona è stata uccisa davanti al proprio figlio, le autorità hanno deciso di stringere le restrizioni sugli orari dei locali pubblici, che ora devono chiudere dopo mezzanotte e mezza. La misura mira a contenere i problemi legati alla malavita e alla movida nei centri urbani.

Massa (Massa Carrara), 12 aprile 2026 – Mentre i cittadini di Massa e provincia (e non solo) sono sconcertati in seguito all’ omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni (in seguito a un'aggressione in piazza della Palma a Massa), le istituzioni pubbliche cercano di dare le prime risposte di fronte a questo fatto gravissimo. Infatti, questa mattina c. Presenti, tra gli altri, i sindaci di Massa, Francesco Persiani, e di Carrara, Serena Arrighi, insieme al presidente della Provincia, Roberto Valettini. Fermo restando le indagini in corso, si spiega in una nota, nella riunione è stata disposta un'intensificazione dei servizi di prevenzione e di controllo nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della cosiddetta «malamovida».🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso dal branco davanti al figlio, stretta sulla “malamovida” a Massa e a Carrara: locali chiusi dopo mezzanotte e mezza

Ucciso dal branco davanti al figlio, stretta sulla “malamovida” a Massa e Carrara: locali chiusi dopo mezzanotte e mezzaMassa (Massa Carrara), 12 aprile 2026 – Mentre i cittadini di Massa e provincia (e non solo) sono sconcertati in seguito all’omicidio del 47enne...

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