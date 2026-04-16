Il trailer del nuovo film tratto dai celebri videogiochi degli anni '90 rivela scene di azione con i personaggi di Chun-Li, Ryu e Ken. Il film è previsto in uscita nei cinema in autunno e ripropone sul grande schermo i protagonisti della serie videoludica. La pubblicazione del trailer ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati di queste storiche avventure.

In autunno arriverà nei cinema l'atteso film tratto dai popolari videogiochi degli anni '90, portando sul grande schermo gli iconici personaggi. Paramount Pictures ha svelato il nuovo trailer del film Street Fighter e i character poster che mostrano il look dei protagonisti. L'adattamento dei popolari videogiochi, che ha tra i suoi protagonisti anche Noah Centineo e Jason Momoa, arriverà nelle sale italiane prossimamente grazie alla distribuzione di Eagle Pictures. Cosa mostra il trailer di Street Fighter Il video promozionale permette ai fan di Street Fighter di vedere in azione alcuni amati personaggi come Ken, Ryu e Chun-Li. Nel trailer si scopre che i protagonisti interpretati da Andrew Koji e Noah Centineo sono stati grandi amici e si sono poi allontanati, ritrovandosi .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Street Fighter: il trailer mostra in azione anche Chun-Li, Ryu, e Ken

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