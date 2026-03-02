Scary Movie è tornato | il trailer del reboot promette di cancellare la Cancel Culture

È stato diffuso il trailer del reboot di Scary Movie, la celebre saga parodistica. Dopo tredici anni dall’ultimo capitolo, il film vede la reunion di Marlon, Shawn e Keenen Ivory Wayans, che tornano a scrivere e produrre il progetto. La nuova pellicola si propone di smascherare e sovvertire i cliché dell’horror moderno attraverso un tono satirico e irriverente.

A tredici anni dall'ultimo capitolo, la saga parodistica più famosa di sempre torna alle origini. Il nuovo Scary Movie vede la storica reunion tra Marlon, Shawn e Keenen Ivory Wayans, di nuovo insieme per scrivere e produrre un film che punta a distruggere ogni cliché dell'horror contemporaneo. Il trailer si apre con una spietata parodia della scena della metropolitana di Scream VI, ma stavolta Ghostface deve vedersela con il ritorno di Cindy Campbell (Anna Faris) e Brenda Meeks (Regina Hall). Insieme a loro tornano Shorty (Marlon Wayans) e Ray (Shawn Wayans), pronti a sbeffeggiare quella "Legacy" che i franchise moderni prendono fin troppo sul serio.