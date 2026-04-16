Strategie per affrontare il riscaldamento globale l' evento agli Eremitani

Un incontro si è svolto presso gli Eremitani di Padova, intitolato “Padova 2030 - Strumenti, politiche e azioni per l'adattamento climatico”. L'evento ha riunito esperti e istituzioni per discutere le misure da adottare per fronteggiare gli effetti del riscaldamento globale sulla città. Durante la giornata sono stati presentati diversi strumenti e politiche mirate a preparare il territorio alle sfide future legate al clima.

L'incontro “Padova 2030 - Strumenti, politiche e azioni per l'adattamento climatico” si concentra sulle strategie da adottare per combattere le conseguenze del cambiamento climatico sulla città. L'appuntamento è oggi, 16 aprile, alle 17 nella Sala del Romanino del museo degli Eremitani.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Sistemi ittici minacciati dal riscaldamento globale: ricerca nuove strategie per sostenibilità e resilienzaLa pesca e l’acquacoltura in Sardegna sono al centro di un dibattito urgente dopo il primo tavolo blu convocato dall’assessore regionale... Il riscaldamento globale accelera: la Terra si scalda a una velocità quasi doppia rispetto agli ultimi 50 anniIl ritmo del riscaldamento globale è quasi raddoppiato nell’ultimo decennio: dal 2015 la temperatura media della Terra aumenta di circa 0,35 °C per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Strategie per affrontare il riscaldamento globale, l'evento agli Eremitani; Vinitaly: Confagricoltura si conferma interlocutore di riferimento per il settore che oggi necessita di nuove strategie; Incubi nei bambini: scoperto il meccanismo che li rende cronici; Terranuova, torna la Scuola Genitori: strategie e strumenti per affrontare l’adolescenza. Le strategie per affrontare il cambiamentoLa data è quella del 26 novembre, dalle ore 16.30, per il consueto appuntamento con Top 500 Firenze. L’evento annuale, che fornisce una panoramica attuale delle realtà imprenditoriali fiorentine, con ... lanazione.it Cambiamenti climatici, nuove strategie digitali per affrontare la sfidaTecnologie digitali, modelli predittivi e nuove strategie per affrontare la sfida del cambiamento climatico. Sono stati i temi al centro del convegno Il mondo produttivo cambia, organizzato questa ... unionesarda.it Audizione Marina Militare, Berutti Bergotto al Senato: strategie 2026-2027, droni, fondali e sicurezza marittima Dal Mediterraneo a Hormuz, ecco le priorità della Marina tra cyber, personale e nuove minacce. https://infodifesa.it/audizione-marina-militare-beru - facebook.com facebook #Vinitaly, @Confagricoltura si conferma interlocutore di riferimento per settore che oggi necessita nuove strategie x.com