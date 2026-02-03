Sistemi ittici minacciati dal riscaldamento globale | ricerca nuove strategie per sostenibilità e resilienza

La regione Sardegna si trova di fronte a una sfida importante: i sistemi ittici sono minacciati dal riscaldamento globale. Questa mattina, l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Agus, ha convocato a Cagliari un primo incontro per discutere strategie di sostenibilità e resilienza. Si cercano nuove soluzioni per proteggere le attività di pesca e acquacoltura, che rischiano di subire danni sempre più gravi a causa dei cambiamenti climatici.

La pesca e l’acquacoltura in Sardegna sono al centro di un dibattito urgente dopo il primo tavolo blu convocato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Agus, a Cagliari. L’incontro, che ha riunito rappresentanti delle associazioni di categoria e dei Flag locali, ha evidenziato la crescente vulnerabilità del settore di fronte ai cambiamenti climatici. Il punto di svolta è stato il passaggio da eventi isolati a una nuova realtà strutturale: il mare che si riscalda, le specie invasive che si diffondono, e gli eventi estremi che colpiscono con sempre maggiore intensità. Il ciclone Harry, che ha devastato diverse aree produttive nell’ultima settimana, ha accelerato la consapevolezza che il settore non può più affrontare le crisi con misure ad hoc. 🔗 Leggi su Ameve.eu

