Il riscaldamento globale accelera | la Terra si scalda a una velocità quasi doppia rispetto agli ultimi 50 anni

Negli ultimi dieci anni, la temperatura media globale è cresciuta di circa 0,35°C per decennio, evidenziando un’accelerazione nel riscaldamento del pianeta rispetto agli ultimi 50 anni. Uno studio pubblicato su Geophysical Research Letters riporta che questa tendenza ha portato la Terra a scaldarsi a una velocità quasi doppia rispetto al passato.

