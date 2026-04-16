L'ex allenatore e opinionista ha commentato le recenti dichiarazioni di un collega, criticando le parole considerate controproducenti e sottolineando i numerosi problemi di una squadra di calcio. Ha anche espresso la convinzione che il tecnico attuale sia il più adatto per affrontare la situazione. La discussione si è concentrata su come le parole pubbliche possano influire sull'ambiente e sui risultati del team.

La situazione a Roma è tesa. Lo è per Gasperini, l’allenatore scelto in estate dalla proprietà per aprire un ciclo e che ha più volte espresso il suo malcontento, ma lo è anche per la dirigenza. Da Ranieri a Massara. E con Gasp le crepe sono state molteplici, fino allo sfogo di venerdì sera prima della gara contro il Pisa. Come uscirne? Ne abbiamo parlato con Andrea Stramaccioni, uno che la piazza la conosce bene: “Bisogna chiarire i ruoli e prendere una posizione. Serve unione d’intenti”. Come e perché si è arrivati a tanto? “Credo che lo sfogo di Ranieri sia stato solo la punta dell’iceberg. Mi spiego: i problemi ci sono da tanto tempo e hanno radici più profonde.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stramaccioni: "Ranieri, parole controproducenti. Roma, quanti problemi, ma Gasp è il tecnico giusto"

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