A 53 anni dalla strage di Primavalle, il governo ha ricordato l'episodio con dichiarazioni pubbliche. La presidente del Consiglio ha affermato che bisogna ricordare per condannare tutte le forme di violenza politica. Il ministro della Difesa ha partecipato alla commemorazione, sottolineando l'importanza di non dimenticare quanto accaduto. Nessuna modifica alle iniziative ufficiali di ricordo è stata annunciata in questa occasione.

16 aprile 1973: una data impressa nella memoria collettiva, il giorno dellaStrage di Primavalle, una delle tragedie simbolo degli anni di piombo. Nel ricordarla sui social, la presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, menzionaStefano e Virgilio Mattei, i due fratelli di 10 e 22 anni bruciati vivi nella notte all’interno della loro abitazione, stretti in un abbraccio nel tentativo di salvarsi. Meloni ha sottolineato la brutalità dell’episodio, attribuito amilitanti di Potere Operaio, e il contesto di odio politico in cui maturò: “Due vite innocenti spezzate in modo atroce senza alcuna ragione, se non l’odio politico e ideologico”. Il riferimento è al padre dei ragazzi,Mario Mattei,preso di mira per il suo impegno politico.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Strage di Primavalle, Meloni: ‘Ricordiamo per condannare ogni forma di violenza politica’

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