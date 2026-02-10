Meloni | Il ricordo è il fondamento di una memoria nazionale condivisa

Questa mattina, a Montecitorio, si svolge la cerimonia ufficiale per il Giorno del Ricordo. Alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, vengono ricordate le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. La cerimonia si svolge in un clima di commozione e rispetto, con i leader che ribadiscono l’importanza di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.

Questa mattina, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l’Aula di Montecitorio accoglierà la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe, e dell’esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, che l’Italia celebra il 10 febbraio. Ad aprire l’incontro saranno i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, a cui seguiranno gli interventi e le testimonianze di Toni Concina, presidente onorario dell’Associazione Dalmati, Gianni Oliva, storico e Abdon Pamich, campione olimpico italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Approfondimenti su Giorno del Ricordo

Ultime notizie su Giorno del Ricordo

