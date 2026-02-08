Domenica 8 febbraio alle 18, in largo Rezzara a Bergamo, si tiene il presidio contro la violenza di genere. Una manifestazione che si ripete ogni anno per ricordare le vittime e chiedere azioni concrete. La piazza si riempie di persone che vogliono dire basta a questa piaga e mantenere vivo il ricordo di Zoe Trinchero. La partecipazione è aperta a tutti, e l’obiettivo è sensibilizzare e spingere le istituzioni a intervenire.

LA MANIFESTAZIONE. Domenica 8 febbraio alle 18 in largo Rezzara a Bergamo il consueto appuntamento per sensibilizzare sulla violenza di genere. «Solo sì è sì: questo è il significato consenso». È il messaggio del presidio mensile della Rete bergamasca contro la violenza di genere, riunitosi, come l’8 di ogni mese, domenica alle 18 in largo Rezzara. Ospiti speciali per questo appuntamento alcuni membri del gruppo «Fuori dal coro», che hanno inframmezzato con le loro canzoni, incentrate su libertà e rivendicazione dei diritti, gli interventi in programma.«Lo spunto per il tema di questo mese arriva dalla cronaca politica – ha spiegato l’organizzazione –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il ricordo di Zoe Trinchero al presidio contro la violenza di genere:

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Il presidio mensile della Rete bergamasca contro la violenza di genere celebra il suo secondo anniversario, sottolineando l’importanza dell’educazione nel contrastare questa piaga sociale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Il ricordo di Zoe Trinchero al presidio contro la violenza di genere:; Il femminicidio di Nizza Monferrato: Zoe Trinchero, il bar, il sogno di essere psicologa, il mare. L'ex di Alex Manna: Quella notte mi ha chiamato; Lacrime per Zoe: da bimba era amica di Matilde, la ragazza investita e uccisa dalla Porsche; Zoe Trinchero uccisa da Alex Manna a Nizza Monferrato, il depistaggio e le bugie durante le ricerche.

Il ricordo di Zoe Trinchero al presidio contro la violenza di genere:Domenica 8 febbraio alle 18 in largo Rezzara a Bergamo il consueto appuntamento per sensibilizzare sulla violenza di genere. ecodibergamo.it

La confessione di Alex Manna, assassino di Zoe Trinchero: L’ho presa a pugni, facevo boxeOmicidio a Nizza Monferrato, la 17enne uccisa per un rifiuto. Il 19enne in carcere: Non l’ho buttata giù nel canale, l’ho lasciata cadere. Telefonini al setaccio per capire se ci siano stati contatt ... quotidiano.net

L’ennesimo femminicidio. Zoe Trinchero, 17 anni: uccisa dopo un rifiuto, punita per essere libera. Non è un “dramma”. Non è “gelosia”. Non è un “raptus”. È violenza maschile contro le donne: la pretesa di avere diritto, di punire l’autodeterminazione femminile, facebook

Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di Manna. Parla anche l'amica del cuore della vittima. A Nizza Monferrato lutto cittadino per i funerali di Zoe. di Raffaella Coppola x.com