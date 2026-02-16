Manutenzione straordinaria delle strade provinciali pubblicato il bando per la zona est
Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato il bando per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nella zona est, a causa delle condizioni deteriorate del manto stradale. Sono in programma interventi mirati a riparare buche e migliorare la sicurezza dei percorsi, con un investimento di circa 2 milioni di euro. Questa operazione mira a rendere più agevoli gli spostamenti quotidiani dei residenti e a ridurre i rischi di incidenti.
Sono previsti nuovi interventi sulla rete viaria di competenza del Libero consorzio comunale di Agrigento. È stato pubblicato il bando di gara relativo all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona est. I sopralluoghi effettuati dai tecnici del settore infrastrutture stradali hanno evidenziato danni e cedimenti in diversi punti, che richiedono interventi per il ripristino e la messa in sicurezza delle strade che collegano centri abitati e distretti agricoli. Tra i lavori previsti: posa di gabbionate di contenimento, realizzazione di pozzetti per il deflusso delle acque meteoriche, ripristino del sottofondo, pulitura di cunette, tombini e ponticelli, installazione di nuove barriere di protezione e segnaletica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Strade provinciali, pubblicato il bando per la messa in sicurezza di ponti e viadotti
La Provincia di Agrigento ha pubblicato il bando di gara sulla sua home page ufficiale per intervenire sulla sicurezza di ponti e viadotti lungo tre strade provinciali, dopo che alcuni passaggi erano stati segnalati come a rischio per lo stato di usura e necessitano di interventi urgenti.
Manutenzione straordinaria nelle scuole provinciali, il Libero consorzio pubblica bando da 1,6 milioni di euro
