Martedì notte, la Polizia di Stato e quella locale hanno lanciato l’operazione 'Alto Impatto' nei quartieri e nel centro cittadino, per contrastare degrado e illegalità. L’intervento ha portato a controlli straordinari di strade, locali e persone sospette. Sono state identificate numerose persone e sequestrati oggetti illeciti. Questa operazione mira a rafforzare la sicurezza nel cuore della città e a prevenire eventuali episodi di vandalismo o violenza. Le forze dell’ordine continueranno con queste attività nelle prossime settimane.

Prevenire il degrado urbano e sociale, questo il senso dei servizi straordinari di controllo del territorio messi in atto la scorsa notte da Polizia di Stato e Polizia locale. Un’operazione ad "Alto Impatto" che ha interessato diversi quartieri della città. In particolare sono stati controllati San Lazzaro, Centro, Paleotta e l’area Poderino – Ponte Metauro, con verifiche mirate nelle zone maggiormente frequentate nelle ore serali. I controlli hanno permesso l’identificazione di sette persone, di cui quattro cittadini extracomunitari. Cinque, dei sette identificati, sono risultati già noti alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al setaccio quartieri e centro città. Scattata l’operazione ’Alto Impatto’

Terni, operazione della Polizia “Alto Impatto”: nuovi controlli in città, giovane con precedenti trasferito al centro per il rimpatrioQuesta mattina, a Terni, la Polizia ha intensificato i controlli con l’operazione “Alto Impatto”.

Controlli “ad alto impatto” nel centro di Bari: piazza Umberto e piazza Moro passate al setaccioI carabinieri e la polizia hanno effettuato controlli “ad alto impatto” nel centro di Bari, concentrandosi su piazza Umberto e piazza Moro, in risposta a crescenti segnalazioni di microcriminalità e spaccio nelle zone più frequentate della città.

