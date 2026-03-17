Scuole chiuse a Latina Nettuno e Aprilia il 18 marzo perché manca l'acqua | orari di stop e ripristino
Il 18 marzo scuole a Latina, Nettuno e Aprilia resteranno chiuse a causa di mancanza d'acqua. In alcune zone dei tre comuni, l'interruzione durerà dalle 9.00 alle 22.00 e il servizio sarà ripristinato durante la notte. Le autorità hanno comunicato gli orari di stop e ripristino del servizio idrico.
In alcune zone di Latina, ad Aprilia e Nettuno dalle 9.00 alle 22.00 del 18 marzo manca l'acqua e tornerà durante la notte. Scuole chiuse domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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