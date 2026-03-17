Scuole chiuse a Latina Nettuno e Aprilia il 18 marzo perché manca l'acqua | orari di stop e ripristino

Il 18 marzo scuole a Latina, Nettuno e Aprilia resteranno chiuse a causa di mancanza d'acqua. In alcune zone dei tre comuni, l'interruzione durerà dalle 9.00 alle 22.00 e il servizio sarà ripristinato durante la notte. Le autorità hanno comunicato gli orari di stop e ripristino del servizio idrico.