Stipendio disparità retributiva tra docenti della primaria e della secondaria supera i 1.000 euro lordi in un anno

Durante un dibattito trasmesso su OrizzonteScuola TV il 7 aprile 2026, si è discusso del rinnovo contrattuale nel settore dell’istruzione e della ricerca. L’evento è stato condotto da Andrea Carlino e ha visto la partecipazione di Francesco Sciandrone, rappresentante della UIL Scuola RUA. Tra i temi affrontati, si è parlato delle differenze salariali tra insegnanti di scuola primaria e secondaria, che superano i 1.000 euro lordi annui.

Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è affrontato il tema del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. L’attenzione si è concentrata in particolare sull’intesa economica firmata il 1° aprile e sugli effetti previsti per il personale scolastico, con riferimento a tempi e modalità degli aumenti e degli arretrati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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