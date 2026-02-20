Concorso docenti PNRR3 pubblicato il calendario della prova scritta suppletiva | 18 marzo per infanzia e primaria 19 marzo per la secondaria
Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le date della prova scritta suppletiva del concorso docenti PNRR3, a causa di ritardi nei preparativi. La prova si svolgerà il 18 marzo per le classi dell’infanzia e primaria, mentre il giorno successivo, il 19 marzo, toccherà alla scuola secondaria. La decisione arriva dopo le numerose richieste di chiarimenti da parte degli aspiranti docenti, che attendono da mesi questa occasione. Le date sono state pubblicate sul sito ufficiale e si riferiscono alle regioni che avevano ancora sospeso i test.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il calendario della prova scritta suppletiva del concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti del Direttore generale per il personale scolastico n. 2938 e n. 2939 del 9 ottobre 2025. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: prime convocazioni prova orale infanzia e primaria dal 19 gennaio. Per la secondaria tutto tace [LO SPECIALE]
Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: prova orale infanzia e primaria possibile da fine gennaio – inizi febbraio. Per la secondaria tutto tace [LO SPECIALE]Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domanda; Prova pratica nei concorsi docenti PNRR3: obbligo di anonimato e limiti secondo la giurisprudenza; Concorso PNRR3, convocazioni prove orali infanzia e primaria (Aggiornamento al 18 febbraio).
Concorso PNRR3, prova superata non dà punteggio per le GPS 2026; serve la graduatoria. Pillole di Question TimeNel question time del 18 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marco Vulcano ... orizzontescuola.it
Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domandaConcorsi DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria: sono in corso le prove orali. Le istruzioni per la presentazione dei titoli non autocertificabili. orizzontescuola.it
Concorso Ambito Territoriale Verbano-Cusio-Ossola: 3 posti per Docente di corno nella scuola secondaria. Vuoi insegnare musica Iscriviti e costruisci il tuo futuro! #ConcorsiPA #Docenti #Piemonte Il link con tutte le informazioni è nei commenti! - facebook.com facebook