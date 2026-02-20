Concorso docenti PNRR3 pubblicato il calendario della prova scritta suppletiva | 18 marzo per infanzia e primaria 19 marzo per la secondaria

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le date della prova scritta suppletiva del concorso docenti PNRR3, a causa di ritardi nei preparativi. La prova si svolgerà il 18 marzo per le classi dell’infanzia e primaria, mentre il giorno successivo, il 19 marzo, toccherà alla scuola secondaria. La decisione arriva dopo le numerose richieste di chiarimenti da parte degli aspiranti docenti, che attendono da mesi questa occasione. Le date sono state pubblicate sul sito ufficiale e si riferiscono alle regioni che avevano ancora sospeso i test.