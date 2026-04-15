Il vicepresidente degli Stati Uniti, cattolico, ha commentato la recente discussione tra l’ex presidente e un altro politico, esprimendo preoccupazione per le parole del papa riguardo alla teologia. La polemica riguarda le dichiarazioni pubbliche di Trump e il loro impatto sul dibattito politico. La questione ha suscitato attenzione nei media, con alcuni commentatori che hanno evidenziato il ruolo della figura papale nel contesto delle vicende politiche.

Il vicepresidente statunitense, cattolico, si è inserito nella polemica fra Donald Trump e Leone XIV sulla guerra in Medio Oriente Anche il vicepresidente statunitense JD Vance si è espresso sulla polemica in corso fra il presidente Donald Trump e papa Leone XIV. Vance si è convertito al cattolicesimo nel 2019 e da allora interpreta la religione cattolica in modo molto conservatore, una tendenza diffusa negli ambienti dell’estrema destra statunitense. Martedì, in un incontro all’Università della Georgia, gli è stato chiesto delle recenti critiche fatte da Leone XIV – che tra l’altro è il primo papa statunitense – alla guerra in Medio Oriente. Vance ha detto: Si riferiva in particolare all’affermazione del papa secondo cui i discepoli di Cristo «non sono mai dalla parte di chi un tempo brandiva la spada e oggi sgancia bombe».🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - JD Vance dice che il papa deve stare attento quando parla di teologia

Notizie correlate

JD Vance avverte Papa Leone dopo l'attacco di Trump, "lo ammiro ma faccia attenzione quando parla di teologia"Dopo Donald Trump, anche il vicepresidente Usa JD Vance va all’attacco di Papa Leone, “colpevole” di invocare la pace in Medio Oriente.

Conte attacca Spalletti: "Ha mancato di rispetto, deve stare attento quando parla"L'allenatore del Napoli, pronto al confronto decisivo col Chelsea in Champions League, si toglie qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo a Diego...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Al festival del putinismo | Vance dice che Meloni è stata d’aiuto. Si può sapere come?; Fact-checking: per JD Vance Bruxelles sta danneggiando l'Ungheria; JD Vance: 'Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali'; Il vicepresidente USA Vance in Ungheria per sostenere Orbán in vista delle elezioni.

JD Vance sfida il Papa: «Sulla guerra Leone XIV stia attento alla teologia»Dopo l'attacco di Trump, ora Leone XIV deve sopportare anche le critiche del vicepresidente, che gli ha consigliato di stare attento a parlare di questioni teologiche ... iodonna.it

JD Vance contro Papa Leone XIV: Deve fare attenzione quando parlaDurante un evento all'Università della Georgia, il vicepresidente americano ha criticato il Pontefice per le sue affermazioni sui discepoli di Cristo e la guerra ... italiaoggi.it

I Papi e le guerre nell’epoca contemporanea Una risposta a Vance che dice che ilPapa dovrebbe essere più prudente in teologia e ricordare la dottrina della “guerra giusta” di Andrea Tornielli https://www.osservatoreromano.va/it/news/2026-04/quo-086/i- facebook

Vance che dice al papa di stare attento quando parla di teologia. Il papa. Ma siamo sicuri che questi stiano bene con la testa x.com