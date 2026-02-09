Disclosure Day | Steven Spielberg ci riporta tra le stelle nel nuovo trailer italiano

Steven Spielberg torna tra le stelle con il nuovo trailer italiano di

Universal Pictures ha rilasciato la versione italiana del nuovo trailer di Disclosure Day, il misterioso e attesissimo progetto che segna il ritorno di Steven Spielberg al genere che lo ha reso leggenda: la fantascienza extraterrestre. Con il trailer diffuso durante la notte del Super Bowl LX, il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 12 giugno 2026. Per questo “nuovo incontro”, Spielberg ha riunito una squadra di fedelissimi, a partire dallo sceneggiatore David Koepp ( Jurassic Park, La guerra dei mondi ), per garantire un’esperienza cinematografica che promette di ridefinire il genere. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Durante il Super Bowl LX, Universal Pictures ha mostrato il primo trailer di “Disclosure Day”, il nuovo film di Steven Spielberg.

Steven Spielberg torna al genere che lo ha reso famoso con Disclosure Day, un nuovo film UFO che promette suspense e mistero.

