Disclosure Day | Steven Spielberg ci porta sul set ecco la featurette esclusiva sul suo ritorno agli alieni

Steven Spielberg torna sul set e mostra in anteprima il suo nuovo film sugli alieni. La featurette esclusiva rivela alcune scene e il suo entusiasmo per questo progetto, che promette di essere un grande ritorno nel genere. I fan sono già in trepidante attesa di vedere cosa ha preparato il regista.

Il " Disclosure Day " non è più solo una data sul calendario cinematografico, ma una promessa di grande cinema. Dopo aver scosso il Super Bowl con il primo spettacolare trailer ( anche in italiano qui ), Universal Pictures ha rilasciato un video speciale da dietro le quinte di Disclosure Day, il nuovo kolossal fantascientifico che segna il ritorno di Steven Spielberg alle atmosfere extraterrestri. Nella featurette, il leggendario regista offre una serie di dichiarazioni interessanti sulla genesi di questo progetto, sottolineando come la storia esplori il concetto di "contatto" in un modo mai visto prima nelle sue opere precedenti.

