Stelle Dal Mondo | il luccichio del Cuore

È stata annunciata la realizzazione dell’evento benefico intitolato “Stelle Dal Mondo”, organizzato da un’emittente televisiva internazionale. Il direttore responsabile di questa emittente ha comunicato ufficialmente l’iniziativa, che si svolgerà nelle prossime settimane. La manifestazione prevede momenti di intrattenimento e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di cause umanitarie. La data e i dettagli specifici dell’evento saranno comunicati a breve.

Alessandro Cardito, Direttore Responsabile di GBT (Global Broadcaster Television) Vi presenta l’evento benefico “Stelle Dal Mondo”. Un’alleanza sinergica tra Roberto Di Giacomo, in arte Roberto Libero, in veste di Media Partner e Mari San, Consulente, Organizzatrice di Eventi, Fashion Designer. Lo storico Conduttore de “Il Salotto di Roberto Libero”, Show Manager in Play Tv Network, con trascorsi di Attore e Show Man stavolta ha mediaticamente “patrocinato” un evento molto importante. Una serata andata ben oltre lo spettacolo. Una serata oltre lo spettacolo. Trasformatasi in un potente messaggio di coraggio, bellezza e rinascita. Oltre 150 artisti coinvolti.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - “Stelle Dal Mondo”: il luccichio del Cuore Hologram Love | Çöpkz — Official Music Video Notizie correlate Dal cuore dell’Abruzzo al mondoÈ una traiettoria che oggi appare lineare, ma che nel 1994 aveva il passo incerto delle intuizioni controcorrente. Leggi anche: È morto a 61 anni il regista del film scudetto ‘Inter. Due stelle sul cuore’: il cordoglio del club Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Una stella ucraina sulla Natività del mondo; Maratona di Boston 2026: le stelle in gara, il programma completo e dove vedere la corsa in diretta; Canzonissima, Milly Carlucci pesca da Ballando con le Stelle e dal mondo del calcio: ecco i super ospiti. Anticipazioni; Binaghi: Vinciamo gli Internazionali. Parte la sfida alle stelle del pallone. Notizie in MoVimento - Dal Mondo 5 Stelle - facebook.com facebook