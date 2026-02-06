Questa mattina si è svolta una cerimonia a L’Aquila per celebrare il viaggio di un’azienda abruzzese, partita nel 1994 con poche idee e tanta determinazione. Oggi, quella stessa impresa esporta in tutto il mondo, dimostrando come le intuizioni controcorrente possano diventare successo. La strada non è stata semplice, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

È una traiettoria che oggi appare lineare, ma che nel 1994 aveva il passo incerto delle intuizioni controcorrente. In un piccolo ufficio di Ortona, affacciato sull’Adriatico, Fantini Wines prende forma a partire da un’idea semplice e ambiziosa insieme: produrre vini accessibili, riconoscibili, affidabili, capaci di parlare ai mercati internazionali senza tradire la cultura contadina del Sud. A guidare quella visione c’è Valentino Sciotti, imprenditore autodidatta, figlio di una terra dove il vino era presenza quotidiana prima ancora che progetto industriale. Il suo approccio rompe presto un luogo comune duro a morire: il vino del Mezzogiorno non è solo racconto di rusticità e prezzo, ma può diventare espressione di eccellenza contemporanea, curata nel gusto, nel design, nella strategia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Dal cuore dell’Abruzzo al mondo

Approfondimenti su Abruzzo Mondo

Un video cattura lo spettacolo dei cervi che si affrontano con i palchi in una piazza di Barrea, nel Parco d’Abruzzo.

Il Wwf Italia si unisce all’iniziativa “I corridoi dell’orso”, prevista per sabato 3 gennaio 2026, per sensibilizzare sull’importanza di preservare i corridoi naturali nel Parco d’Abruzzo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Interviste dal cuore del Torneo ITF WCT Junior – Montesilvano 2025

Ultime notizie su Abruzzo Mondo

Argomenti discussi: Atri alla BIT 2026. Arte, natura e identità nel cuore d’Abruzzo; Dopo un anno ad Ateleta: alle tartufaie c’è (ancora più) magia; A Catignano la festa del ringraziamento regionale di Coldiretti; Luna. Comunicazioni satellitari, Asi e Telespazio avviano il programma Response.

Dal cuore dell’Appennino alla Slovenia: i Guardiaparco del PNALM protagonisti del 30° Memorial Danilo ReAbruzzo - Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise non è solo un tesoro di biodiversità da custodire, ma è anche una realtà capace di confrontarsi e farsi valere sui palcoscenici ... terremarsicane.it

Abruzzo, Idee in Movimento: la Lega rafforza il suo progetto nazionale con il Sud sempre più protagonistaRoccaraso e Rivisondoli, nel cuore dell’Abruzzo, hanno ospitato Idee in Movimento, un importante momento di confronto politico promosso dalla Lega di Matteo ... lifestyleblog.it

Relax e divertimento nel cuore dell’Abruzzo Una fuga in montagna perfetta per famiglie e amanti della natura, tra comfort e servizi dedicati. Hotel Orso Bianco Pescasseroli (AQ) 2 notti a persona da 145€ -Pensione Completa -Animazione -Bambini facebook

Viaggi di gruppo nel cuore dell'Abruzzo Offriamo noi! Info qui: shorturl.at/op6Ih #CCIAAGranSasso #AbruzzoTurismo #VisitAbruzzo #GranSasso #LAquila #Teramo x.com