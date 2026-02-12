È morto a 61 anni il regista del film scudetto ‘Inter Due stelle sul cuore’ | il cordoglio del club

L’Inter piange Carlo Arturo Sigon, morto a 61 anni. Il regista e sceneggiatore milanese, molto legato ai colori nerazzurri, è scomparso oggi. Il club ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota ufficiale, ricordando il suo contributo al cinema e il suo legame speciale con la squadra.

L'Inter piange Carlo Arturo Sigon, scomparso oggi a 61 anni. Con una nota ufficiale, il club nerazzurro ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del regista e sceneggiatore milanese, da anni vicino al mondo interista anche attraverso il suo lavoro cinematografico. "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo Arturo Sigon", si legge nel comunicato diffuso dalla società. Un messaggio semplice ma carico di significato, che testimonia il legame creatosi nel tempo tra il regista e l'universo nerazzurro. Nel 2024 Sigon aveva diretto con professionalità e passione " Inter.

