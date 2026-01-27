microsoft sfida nvidia con maia 200 il chip ai che rivoluziona i data center

Microsoft presenta Maia 200, il nuovo chip AI progettato per ottimizzare i data center. Questa tecnologia mira a ridurre i costi e migliorare l’efficienza dell’inferenza, rappresentando una sfida significativa per Nvidia nel settore dei chip AI. La seconda generazione di Maia 200 si distingue per le sue capacità avanzate, offrendo soluzioni più efficienti per le aziende che investono nell’intelligenza artificiale.

Roma, 27 gennaio 2026 – Microsoft sfida Nvidia nel settore dei chip AI con Maia 200, la seconda generazione del suo acceleratore progettato per ridurre i costi dei data center e migliorare l’efficienza nell’inferenza. Basato sul processo a 3 nanometri della leader dei semiconduttori, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, il chip contiene oltre 140 miliardi di transistor e promette un miglioramento del 30% delle prestazioni per dollaro rispetto all’hardware già presente nei data center Microsoft. Secondo Scott Guthrie, Executive Vice President Cloud e Ai, Maia 200 nasce per "migliorare drasticamente l’economia della generazione di token Aa", riducendo i tempi di inferenza - cioè il tempo che intercorre tra il momento in cui il sistema riceve i dati e quello in cui produce una risposta - e rendendo l’Ai più accessibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Approfondimenti su Microsoft Maia 200

Microsoft ha annunciato AI Maia 200, un nuovo chip progettato come alternativa a Nvidia.

La tecnologia dei chip continua a evolversi, e il nuovo Microsoft Maia 200 rappresenta un passo importante per l'inferenza AI a 3nm.

