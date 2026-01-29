Io e lui che torniamo insieme? Stefano De Martino l’annuncio della ex che spiazza i loro fan
Stefano De Martino e l’ex fidanzata di nuovo insieme. La donna si è aperta nel podcast di Victoria Cabello, lasciando tutti a bocca aperta. Nessun filtro, solo parole chiare, mentre i fan si chiedono se ci sarà un ritorno di fiamma. La notizia corre sui social e crea fermento tra chi segue da vicino le loro vite.
L’ex di Stefano si racconta senza filtri e lo fa in un contesto intimo ma diretto, ospite di Victoria Cabello nel podcast Fuori di Cabello. Torna a parlare di sé, del passato e soprattutto di uno dei capitoli più discussi della sua vita privata, quello legato appunto a Stefano De Martino. Un racconto che alterna affetto e distanza, ricordi dolci e prese di posizione nette, in quello che lei stessa dimostra di vivere ormai come un pezzo di strada concluso. Nel corso della conversazione, Emma Marrone chiarisce subito come oggi guardi a quella relazione, definendola senza esitazioni un “fidanzamento del liceo”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
