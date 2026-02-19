Stefano De Martino ospita Gerry Scotti a STEP | la verità dietro al tentativo di pace

Stefano De Martino ha invitato Gerry Scotti a STEP, dopo una lite pubblica tra i due conduttori. La causa dello scontro sembra essere un malinteso durante le registrazioni di un programma passato, che ha lasciato tensione tra i due. De Martino ha deciso di invitare Scotti nel suo show per chiarire e ricostruire il rapporto. I colleghi si sono incontrati in uno studio televisivo, dove hanno discusso apertamente. I fan aspettano con curiosità di vedere se questa occasione porterà a un passo avanti.

Per quanto Affari Tuoi sia sempre molto apprezzato, i fan di Stefano De Martino non vedono l’ora che torni su Rai 2 con Stasera Tutto è Possibile. Del resto è stato proprio l’amore del pubblico a convincere il conduttore, che sembrava intenzionato ad abbandonare la nave, poco propenso a restare ancorato a dei progetti troppo a lungo. Stessa squadra fissa di sempre, ormai una famiglia, e tanti ospiti d’eccezione. Tra i tanti, spazio anche a Gerry Scotti, o quasi. Considerando infatti l’ormai ben nota rivalità tra “il gioco dei pacchi” e La Ruota della Fortuna, in casa Rai si è pensato a un momento divertente per stemperare l’atmosfera. 🔗 Leggi su Dilei.it

