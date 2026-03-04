Stefano De Martino torna in tv con l’ottava stagione di “Stasera tutto è possibile”, che si svilupperà fino a poco prima di Sanremo 2027. La nuova stagione potrebbe essere anche l’ultima, secondo quanto si è appreso. La trasmissione va in onda su Rai 2 e vede il ballerino e conduttore coinvolto nel programma, che include diverse prove di intrattenimento.

Incoronato conduttore nonché direttore artistico di Sanremo 2027 in diretta tv come mai era accaduto prima in 76 anni di storia festivaliera, Stefano De Martino torna su Rai2 da mercoledì 4 marzo alle 21.20. L'occasione è l'ottava e probabilmente ultima edizione di Stasera tutto è Possibile, comedy show lo scorso anno letteralmente esploso sul fronte Auditel. Nel cast di STEP, giunto alla dodicesima edizione, torneranno gli immancabili Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e, in alcune puntate, Biagio Izzo, spalle comiche di un De Martino che potrebbe teletrasportarli persino all'Ariston, tra meno di un anno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stefano De Martino, Ultimo Tango a STEP prima di Sanremo 2027

