Stefano Accorsi super relax al Lago Maggiore | l' attore a Stresa nel lussuosissimo hotel

L’attore ha scelto di soggiornare a Stresa, in un hotel di alta gamma lungo le rive del Lago Maggiore. Durante il fine settimana, sono state registrate alcune immagini di lui mentre si rilassava in tutta tranquillità nei pressi della struttura. Nessun dettaglio sulla durata del soggiorno o su eventuali incontri sono stati comunicati. La sua presenza nel luogo è stata confermata da testimoni e da alcune foto pubblicate sui social.

Stefano Accorsi è tornato sul Lago Maggiore per concedersi un weekend che lui stesso ha definito di "super relax". Il popolare attore a gennaio aveva trascorso a Verbania un mese per preparare il debutto al teatro Maggiore dello spettacolo "Nessuno" dove ha interpretato un Ulisse contemporaneo.La.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

Chryverde pubblica “Hotel Concorde”, il nuovo singolo ispirato al lago MaggioreDopo aver condiviso il freestyle “Life is a Miracle” su Instagram, il produttore Chryverde propone il suo nuovo singolo “Hotel Concorde”, in...

Lago Maggiore – L’Isola Bella è la più visitata del Lago Maggiore: 13Isola Bella vola: record di visitatori e bilanci in crescita per Kaleon Spa L’Isola Bella, gioiello del Lago Maggiore, ha chiuso il 2025 con un boom...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Stefano Accorsi turista sul lago Maggiore.

Stefano Accorsi, il trionfo del six-pack sulla pancetta sexy: è lui il simbolo estivo dei perennial italianiNel 2025 il fascino over 50 ha la forma di un addome scolpito. Ma tra chi si evolve e chi rincorre il tempo, i modelli cambiano. Alle cinque del mattino molti stanno ancora dormendo, chi è sveglio sta ... movieplayer.it

Da Accorsi a Cassel, i look dei divi da reinterpretare per un week end in montagna o di relax in cittàCardigan oversize e berretto per Stefano Accorsi che di recente ha trascorso qualche giornata sulla neve. Oltre ai pantaloni gessati si possono abbinare anche i jeans. Instagram @stefano.accorsi Per ... corriere.it