Il produttore Chryverde ha pubblicato il singolo “Hotel Concorde”, scritto in collaborazione con Kay Carter. La canzone trae ispirazione dal lago Maggiore. In precedenza, aveva condiviso su Instagram un freestyle intitolato “Life is a Miracle”.

Dopo aver condiviso il freestyle “Life is a Miracle” su Instagram, il produttore Chryverde propone il suo nuovo singolo “Hotel Concorde”, in collaborazione con Kay Carter. Il brano è il primo estratto del prossimo album DES ILES 2, in uscita entro quest’anno. L’ispirazione arriva direttamente dalle rive del Lago Maggiore: l’Hotel Concorde di Arona diventa scenario e simbolo, trasformando un luogo reale in un’immagine musicale sospesa tra realtà e percezione. La produzione di Chryverde crea un’atmosfera notturna e immersiva, in cui la scrittura e le barre di Kay Carter si muovono con naturalezza, dando vita a un flusso di pensieri tra lucido e disilluso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Chryverde pubblica “Hotel Concorde”, il nuovo singolo ispirato al lago Maggiore

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