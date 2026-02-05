The Elder Scrolls 4 | Oblivion Remastered Bethesda annuncia la versione Nintendo Switch 2

Bethesda annuncia ufficialmente che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered uscirà anche su Nintendo Switch 2. La casa di sviluppo ha confermato che il gioco arriverà sulla nuova console, ampliando così il supporto alla piattaforma. La notizia ha sorpreso molti, perché si tratta di uno dei titoli più amati del passato, pronto a tornare in una versione rivisitata. Ora i fan aspettano di scoprire quando sarà disponibile e quali novità porterà questa remastered.

Bethesda amplia il proprio supporto a Nintendo Switch 2 annunciando ufficialmente The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered per la nuova console. La rivelazione è arrivata durante il Nintendo Direct: Partner Showcase, che ha visto diversi titoli Bethesda e Microsoft protagonisti. La riedizione del celebre action GDR, vincitore del Gioco dell'Anno nel 2006, sarà disponibile nel corso del 2026, anche se al momento non è stata comunicata una data di uscita precisa. L'annuncio conferma la volontà dell'editore di portare alcune delle sue produzioni più iconiche sulla piattaforma Nintendo. Oblivion si affianca così ad altri nomi di peso già confermati.

