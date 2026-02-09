Starfield su Switch 2 | Sviluppo a rischio Bethesda valuta costi e profitti prima del lancio Futuro incerto

Bethesda si prepara a lanciare *Starfield* su Switch 2, ma la strada è tutta in salita. Lo sviluppo del gioco sembra a rischio: i dirigenti stanno studiando attentamente i costi e i possibili profitti, perché l’operazione potrebbe non andare come previsto. La possibilità di cancellare il progetto si fa più concreta di giorno in giorno, mentre gli appassionati aspettano ancora una risposta definitiva. La decisione finale potrebbe arrivare a breve, ma il futuro di *Starfield* sulla console di Nintendo resta tutto da scrivere.

Starfield su Switch 2: Tra Scommesse Fallite e un Futuro Incerto per Bethesda. L'attesa per l'arrivo di *Starfield* su Nintendo Switch 2 si fa sempre più amara, virando verso una potenziale cancellazione del progetto. Le ultime indiscrezioni, riportate dall'insider Shinobi602, dipingono un quadro di sviluppo problematico e di crescenti dubbi sulla fattibilità economica di un lancio sulla console Nintendo. La notizia giunge in un momento cruciale per Bethesda, impegnata nel rilascio imminente della versione per PlayStation 5, prevista per la primavera del 2026. Lo sviluppo di *Starfield* per Nintendo Switch 2 si è scontrato con ostacoli significativi, mettendo a rischio la sua pubblicazione.

