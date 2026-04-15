L’ultima puntata di Stanno Tutti Invitati andrà in onda giovedì 16 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. Tra gli ospiti annunciati ci sono Belen Rodriguez e Sal Da Vinci, pronti a partecipare alla serata che conclude il ciclo di puntate. La trasmissione si prevede ricca di musica, ironia e momenti di intrattenimento, con un cast di personaggi pronti a coinvolgere il pubblico.

L’ultimo appuntamento di Stanno Tutti Invitati, in onda giovedì 16 aprile 2026 in prima serata su Canale 5, si prepara a chiudere il ciclo di puntate con un cast di ospiti che promette una serata ricca di ritmo, ironia e momenti da ricordare. Dopo il successo delle prime due puntate, Pio e Amedeo tornano sul palco con l’energia che li contraddistingue, pronti a celebrare i venticinque anni di carriera con una festa televisiva che unisce musica, racconti e sorprese. La terza puntata si annuncia come un vero evento, grazie alla presenza di volti amatissimi dal pubblico e artisti che hanno segnato la storia dello spettacolo italiano. Il duo foggiano, fedele al proprio stile, alterna comicità irriverente e momenti più intimi, costruendo un racconto che attraversa televisione, cinema e teatro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stanno Tutti Invitati, ospiti ultima puntata del 16 aprile 2026: arrivano Belen Rodriguez e Sal Da Vinci

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-2 Giovedì ultima puntata di "Stanno Tutti Invitati" non potevamo chiudere in modo migliore...vedrete #Giovedì16Aprile #Canale5 #PrimaSerata - facebook.com facebook