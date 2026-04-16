Stanno tutti invitati anticipazioni del 16 aprile | i grandi ospiti di Pio e Amedeo

Un grande racconto corale, tra intrattenimento e celebrazione, che punta a coinvolgere spettatori di tutte le età: stiamo parlando di Stanno tutti invitati, lo show di Pio e Amedeo che va in onda con il suo terzo e ultimo appuntamento giovedì 16 aprile su Canale5. Dopo il successo della prima e della seconda puntata, anche terza si preannuncia ricca di sorprese: il programma che ha ripercorso i momenti più significativi del duo comico foggiano – tra televisione, cinema e teatro – si chiude infatti con un parterre di ospiti di altissimo livello. Stanno tutti invitati, le anticipazioni del 16 aprile 2026. Terzo appuntamento con Stanno tutti invitati, lo show di Pio e Amedeo pensato per celebrare i loro 25 anni di carriera.🔗 Leggi su Dilei.it

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NOTIZIA IMPORTANTISSIMA! Domani saremo in onda su Canale 5 in prima serata con Pio e Amedeo nel programma "Stanno tutti invitati". Ci vediamo domani sera dalle 21:20 in poi. Roby, Dodi, Red e Riccardo #POOH60 #PioeAmedeo #Canale5 - facebook.com facebook

. @acmilan, Allegri: "Davanti stanno tutti bene, Gabbia dovrebbe tornare martedì" x.com